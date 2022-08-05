Aldatılmak istemiyorsanız bu burçlardan uzak durun!

İKİZLER

Astrolojide en çok aldatan burçlar arasındaki bir diğer burç da İkizler! Samimiyet denince akla gelen İkizler burcu ilişkilerinde sadık olmayı çok fazla becerememektedir. Aşk hayatlarında, birlikte oldukları kişiye harika anılar bırakan İkizler burcunun ihaneti meşhurdur... Aman dikkat diyelim!

Kaynak: İhanete uğramak istemiyorsanız o burçlarla sevgili olmadan önce iyi düşünün! İşte sadık kalmayı beceremeyen, en çok aldatan 5 burç...