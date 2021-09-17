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Aldatılma itirafı! 'Yakaladım' deyip canlı yayında Buket Aydın itiraf etti: Asla kabul etmiyorum

Aldatılma itirafı! 'Yakaladım' deyip canlı yayında Buket Aydın itiraf etti: Asla kabul etmiyorum

Emir Sarıgül ile yaşadığı olaylı aşkla anılan spiker olan Buket Aydın, canlı yayındaki itiraflarla olay oldu.

Aldatılma itirafı! 'Yakaladım' deyip canlı yayında Buket Aydın itiraf etti: Asla kabul etmiyorum

Eski Galatasaray yöneticisi ve iş insanı Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Buket Aydın, Sarıgül'ün geçtiğimiz aylarda Sibel Can ile görüntülenmesinin ardından "Bundan sonra işimle gündeme gelmek istiyorum" çıkışını yapmıştı.

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Aldatılma itirafı! 'Yakaladım' deyip canlı yayında Buket Aydın itiraf etti: Asla kabul etmiyorum

Haber spikeri Buket Aydın, TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. 

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Aldatılma itirafı! 'Yakaladım' deyip canlı yayında Buket Aydın itiraf etti: Asla kabul etmiyorum

Canlı yayında hayatıyla ilgili konuşan Aydın, daha önce uğradığı bir ihaneti de tüm detaylarıyla anlattı.

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Aldatılma itirafı! 'Yakaladım' deyip canlı yayında Buket Aydın itiraf etti: Asla kabul etmiyorum

Sunucuların "Hiç ihanete uğradın mı?" sorusu üzerine Aydın verdiği yanıtla magazin gündemine oturdu.

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