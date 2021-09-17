Aldatılma itirafı! 'Yakaladım' deyip canlı yayında Buket Aydın itiraf etti: Asla kabul etmiyorum

Eski Galatasaray yöneticisi ve iş insanı Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Buket Aydın, Sarıgül'ün geçtiğimiz aylarda Sibel Can ile görüntülenmesinin ardından "Bundan sonra işimle gündeme gelmek istiyorum" çıkışını yapmıştı.