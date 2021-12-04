Aldatılma itirafı geldi! Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez: Beni üç gün yatağa...

İlk kez ‘Deniz Seviyesi’ filmin için buluşmuşuz, üzerinden yedi sene geçmiş. Bu yedi senede neler değişti?

Geçen hafta sen verdiğin röportajda demiştin ya, “İnsanın kendi hakkında konuşması çok zor” (gülüyor).

Beni, benim cevaplarımla vurma ama...

(Gülüyor) Detaylarda boğulan biriyim, onu kendimi hırpalamayacak bir yere çekmeye çalışıyorum. Mükemmeliyetçiliğimi törpülemeye çabalıyorum. Çok sabırsızım. Sabırsızlığımdan biraz kurtulmayı deniyorum. Geçmişte “30’lu yaşlara gelmeden bazı şeyleri anlamıyorsun” derlerdi. İnanmazdım. Ama gerçekten 30’dan sonra “Bunları bu yaşa kadar anlayamazdım” diyorum. Bir dönüşüm gibi. Aslında tam olarak kim olduğumuz değişmese de algılarımız, ne yaşadığın değilse de nasıl yaşadığın değişiyor.