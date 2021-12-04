Aldatılma itirafı geldi! Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez: Beni üç gün yatağa...
Çukur, Güllerin Savaşı, Alev Alev, Aziz dizileriyle son dönemde adından söz ettiren Damla Sönmez açıklamalarıyla şaşırttı.
Başrollerini Murat Yıldırım, Simay Barlas'ın paylaştığı Aziz dizisinde Dilruba karakterini canlandıran 34 yaşındaki güzel oyuncu Damla Dönmez, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye çarpıcı itiraflarda bulundu.
İlk kez ‘Deniz Seviyesi’ filmin için buluşmuşuz, üzerinden yedi sene geçmiş. Bu yedi senede neler değişti?
Geçen hafta sen verdiğin röportajda demiştin ya, “İnsanın kendi hakkında konuşması çok zor” (gülüyor).
Beni, benim cevaplarımla vurma ama...
(Gülüyor) Detaylarda boğulan biriyim, onu kendimi hırpalamayacak bir yere çekmeye çalışıyorum. Mükemmeliyetçiliğimi törpülemeye çabalıyorum. Çok sabırsızım. Sabırsızlığımdan biraz kurtulmayı deniyorum. Geçmişte “30’lu yaşlara gelmeden bazı şeyleri anlamıyorsun” derlerdi. İnanmazdım. Ama gerçekten 30’dan sonra “Bunları bu yaşa kadar anlayamazdım” diyorum. Bir dönüşüm gibi. Aslında tam olarak kim olduğumuz değişmese de algılarımız, ne yaşadığın değilse de nasıl yaşadığın değişiyor.
İsminin başına konan ‘ödüllü oyuncu’ sıfatını en çok hak edenlerdensin... ‘Altın Koza’, ‘Altın Portakal’, ‘SİYAD’, ‘Londra Film Haftası’... Hayatı genç yaştan itibaren ödül ağırlığıyla yaşamak nasıl bir şey?
İlk ‘Altın Portakal’ aldığımda 22 yaşındaydım. Festivale gittim, ödülümü teslim ettiler. Okulda vize haftasındaydım. Ertesi gün okula dönüp sınavlarıma girdim.
Sürreel değil mi?
Tam sürreel bir durum. O ödül de bu işin son noktası olacakmış gibi gelmişti ama öyle değil, hayat devam ediyor. Bir projede ödül aldınız diye bütün ödülleri siz alacaksınız diye bir şey de yok. Ama soruna dönersek, bir ara kendimden beklentimin yükseldiğini fark ettim. İçime kapandım. Sonra kendime “Oynamayı seviyorsun, oyuna devam et” dedim, kendimi özgür bıraktım. Zaten bir filmi de ödül alacak diye çekemez ve bu şekilde ona dahil olamazsın. Festivallerin temasını, filmleri, jürileri bilmiyorsun... Ben normal işimi yapmaya devam ediyorum.