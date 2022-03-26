'Aldatıldım yakaladım' diyen Nilperi Şahinkaya itiraf etti! Irkçılığa maruz kaldı: Türküm dediğimde...
34 yaşındaki oyuncu Nilperi Şahinkaya aldatılma itirafıyla hayranlarını şaşırttı. Şahinkaya ırkçılığa uğradığı anı da anlattı.
Aynen Aynen, Yasak Elma dizileriyle popülaritesini arttıran Nilperi Şahinkaya Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri ve Nasıl Fenomen Oldum dizisiyle son zamanlarda çalışmalarını artırdı. Güzel oyuncu Şahinkaya, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye çarpıcı itiraflarda bulundu.
* Peki, özel hayatında komik bir kadın mısın?
Hiç değilim. Arada bazı aptallıklarım yüzünden doğal komikliklerim oluyor.
* Ne gibi?
Mesela geçenlerde bir arkadaşım COVID testini yollamış. Ben Hamilelik Testi sandım, “Kutlarım, çok sevindim” diye mesajlar attım. Çok fenaydı! Anlayacağın esprileriyle ortalığı yıkan bir kadın değilim. Ama sanırım taklit konusunda iyiyim, bu da insanların hoşuna gidiyor.
* Kadın komedyen olmanın zor tarafları var mı? Mesela erkek komedyenlerin küfürlü konuşmaları normal karşılanırken kadınlarınkine tepki gösterilebiliyor...
Böyle söyleyince düşündüm de haklısın. Mesela ‘Aynen Aynen’de karakterimin ettiği küfürlerden dolayı “Bu kız hep küfrediyor” gibi bir algı oluştu. Adım küfreden kadına çıktı. Ama normalde hiç küfretmem, sevmem. Kendime yakıştırmıyorum. Ama bazı insanlara da çok yakışıyor.
* İsmin çok güzel. Özel bir anlamı var mı?
Dedem ‘Peri’ olsun istemiş. Çünkü rüyasında ak sakallı bir dede görmüş, o dede “Bu çocuğun adını Peri koymalısınız” demiş. Dedem çok etkilenip bunu anneme söylemiş. Annem de Nil ismini istiyormuş. Babam “O zaman Nilperi olsun” demiş. Ben de bunu yıllardır böyle biliyor ve anlatıyorum. Geçenlerde annem bu hikâyenin aslında böyle olmadığını açıkladı.