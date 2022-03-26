'Aldatıldım yakaladım' diyen Nilperi Şahinkaya itiraf etti! Irkçılığa maruz kaldı: Türküm dediğimde...

* İsmin çok güzel. Özel bir anlamı var mı?

Dedem ‘Peri’ olsun istemiş. Çünkü rüyasında ak sakallı bir dede görmüş, o dede “Bu çocuğun adını Peri koymalısınız” demiş. Dedem çok etkilenip bunu anneme söylemiş. Annem de Nil ismini istiyormuş. Babam “O zaman Nilperi olsun” demiş. Ben de bunu yıllardır böyle biliyor ve anlatıyorum. Geçenlerde annem bu hikâyenin aslında böyle olmadığını açıkladı.