'Aldatıldım, yakaladım' deyip itiraf etti! Aşk Mantık İntikam yıldızı Burak Yörük şaşırttı: Gördüğümde...
Fox TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan Burak Yörük aldatılma itirafıyla şaşırttı.
Oyuncu Burak Yörük, 2018'de Ibiza’da tatil yaptığı sırada karıştığı bir kazayla tanınan Türk model Elif Aksu'ya aşk yaşamaya başlamıştı. Bir dönem Neymar ile oynadığı reklam filmiyle de gündeme gelen Aksu ile Yörük'ün yollarını ayırdığı öne sürülmüştü.
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Çiftin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması ayrılık iddialarını güçlendirmişti.
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Youtube'da yayınlanan Sıkı Muhabbet programına konuk olan Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncusu Burak Yörük konuk oldu.
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Yörük, özel hayatı ve iş yaşamına dair soruları yanıtladı.
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