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'Aldatıldım, yakaladım' deyip itiraf etti! Aşk Mantık İntikam yıldızı Burak Yörük şaşırttı: Gördüğümde...

'Aldatıldım, yakaladım' deyip itiraf etti! Aşk Mantık İntikam yıldızı Burak Yörük şaşırttı: Gördüğümde...

Fox TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan Burak Yörük aldatılma itirafıyla şaşırttı.

'Aldatıldım, yakaladım' deyip itiraf etti! Aşk Mantık İntikam yıldızı Burak Yörük şaşırttı: Gördüğümde...

Oyuncu Burak Yörük, 2018'de Ibiza’da tatil yaptığı sırada karıştığı bir kazayla tanınan Türk model Elif Aksu'ya aşk yaşamaya başlamıştı. Bir dönem Neymar ile oynadığı reklam filmiyle de gündeme gelen Aksu ile Yörük'ün yollarını ayırdığı öne sürülmüştü.

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'Aldatıldım, yakaladım' deyip itiraf etti! Aşk Mantık İntikam yıldızı Burak Yörük şaşırttı: Gördüğümde...

Çiftin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

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'Aldatıldım, yakaladım' deyip itiraf etti! Aşk Mantık İntikam yıldızı Burak Yörük şaşırttı: Gördüğümde...

Youtube'da yayınlanan Sıkı Muhabbet programına konuk olan Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncusu Burak Yörük konuk oldu.

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'Aldatıldım, yakaladım' deyip itiraf etti! Aşk Mantık İntikam yıldızı Burak Yörük şaşırttı: Gördüğümde...

Yörük, özel hayatı ve iş yaşamına dair soruları yanıtladı.

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