'Aldatıldım, yakaladım' deyip itiraf etti! Aşk Mantık İntikam yıldızı Burak Yörük şaşırttı: Gördüğümde...

Oyuncu Burak Yörük, 2018'de Ibiza’da tatil yaptığı sırada karıştığı bir kazayla tanınan Türk model Elif Aksu'ya aşk yaşamaya başlamıştı. Bir dönem Neymar ile oynadığı reklam filmiyle de gündeme gelen Aksu ile Yörük'ün yollarını ayırdığı öne sürülmüştü.