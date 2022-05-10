Aldatılan İrem Derici'nin 'sefil popçu' dediği Cem Belevi sessizliğini bozdu! Nergis Nesrullayeva kimdir?
İrem Derici, kendisini ikinci kez aldattığını düşündüğü Cem Belevi'nin ardından söylediği zehir zemberek sözlerinin ardından ünlü şarkıcı sessizliğini bozdu.
İlişkileri bir dargın bir barışık giden İrem Derici ve Cem Belevi çifti yine ihanet sebebiyle ayrıldılar.
122
Yaşanan gelişme ile ünlü şarkıcı Cem Belevi'nin İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ileri sürüldü.
222
Belevi tarafından ikinci kez aldatıldığı için ayrılan İrem Derici, sosyal medya hesabından eski sevgilisine ateş püskürdü.
322
Derici basına yansıyan haberlerin ardından Instagram hesabından zehir zemberek bir paylaşım yaptı.
422