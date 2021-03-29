Alarm zilleri çalıyor! Virüsün zirve yaptığı Samsun’a Ankara ve İstanbul’dan polis takviyesi

Koronavirüsün pik yaptığı Samsun’da vatandaşın yoğun olarak kullandığı caddelerdeki denetimler artırıldı. Daha önce Mecidiye Caddesi’nin ara sokak, giriş ve çıkışlarında başlatılan HES kodu uygulaması İstiklal Caddesi’nde de bugün başladı.