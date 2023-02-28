Alarm verildi Bursa'nın 20 günlük suyu kaldı! Nilüfer Barajı şu anda bomboş
Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı iki barajdan biri olan 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı, bölgenin bir süredir yağış almaması sebebiyle tamamen kurudu. Doğancı Barajı'nda su oranı yüzde 27'ye düşerken, şehirde tasarruf çağrısı yapılıyor.Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranının ancak 20 ila 25 gün şehre yetebileceği öğrenildi.
Yıllık 60 milyon metreküp su kapasiteli baraj, son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilendi ve yağışların yetersiz kalmasıyla su seviyesi sıfıra indi.Bölgenin uzun süredir yağış almaması nedeniyle 1,47 kilometrekarelik barajda su kalmadı.
Nilüfer Barajı'nın alt havzasında yer alan ve kentin diğer içme suyu kaynağı olan yıllık 125 milyon metreküp su kapasiteli Doğancı Barajı'nda ise seviye yüzde 27'ye geriledi. Kuraklık sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara suyu tasarruflu kullanın çağrısı yaptı.
DOĞADER Başkanı Sedat Güler, "Bu mevsimde dolu olması gereken Nilüfer Barajı maalesef boş. Bu yıl yeterli yağışların olmaması sebebiyle kış ayında dolması gereken baraj boş kaldı. Bu yıl su sıkıntısı bizi bekliyor. Uludağ da yeterli yağış almadı. Bu zamana kadar yağan kar biraz rahatlık sağlasa da önümüzdeki yaz su sıkıntısı bizi bekliyor. Tüm Bursalıların bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Sularımızı tasarruflu kullanalım" dedi.