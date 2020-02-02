Alanyaspor Yeni Malatyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Aytemiz Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım mücadeleyi 2-0 kazanmayı bildi. Alanyaspor'un gollerini 45. dakikada Tasos Bakasetas ve 38. dakikada Papiss Cisse kaydetti. Alanyaspor'da Fabrice N'Sakala maçın 60. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Alanyaspor üst üste 5. galibiyetini alırken bu galibiyet ile puanını 38'e çıkarttı. Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.
45+1'inci dakikada sağdan gelişen Alanyaspor kontra atağında korner çizgisine yakın bir alanda topla buluşan Cisse'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortasına Bakasetas'ın geriden gelerek penaltı noktasında uçarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
48'inci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Cisse, fileleri havalandırdı: 2-0.
60'ıncı dakikada gelişen Yeni Malatyaspor kontra atağında hızla rakip sahaya sokulan Bifouma'ya ceza sahası önünde NSakala'nın müdahalesi ardından oyuncu yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ise müdahalenin faul olduğunu belirterek N'Sakala'yı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
90+4'üncü dakikada gelişen Yeni Malatyaspor kontra atağında sol kanattan içeri koşu yapan Gökhan Töre'nin arka direğe yaptığı sert ortaya Chebake'in kayarak vuruşu ağlarla buluştu: 2-1.