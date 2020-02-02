Alanyaspor Yeni Malatyaspor maçı golleri ve geniş özeti

45+1'inci dakikada sağdan gelişen Alanyaspor kontra atağında korner çizgisine yakın bir alanda topla buluşan Cisse'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortasına Bakasetas'ın geriden gelerek penaltı noktasında uçarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.