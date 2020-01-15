Alanyaspor Kasımpaşa Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa karşılaştı. Maçı 3-1'lik galibiyetle tamamlayan Alanya ekibi, ikinci maç için avantaj sağladı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yendi.
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12. dakikada Kaan Kanak'ın pasında sol kanatta topla buluşan Junior Fernandes'in vuruşunda, topu kaleci Fatih Öztürk kornere çeldi. Umut Güneş'in sol kanattan kullandığı kornerde Welinton plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
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15. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanatta Kaan Kanak'ın kavisli ortasına iyi yükselen Junior Fernandes'in kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-0.
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42. dakikada Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'nın derinlemesine pasında Thiam, Tzavellas'ı boşa düşürdükten sonra uzak direk dibine sert vurdu ve topu filelere göndererek, farkı 1'e indirdi: 2-1.
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