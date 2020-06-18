Alanyaspor Antalyaspor Türkiye kupası yarı final maçı golleri ve geniş özeti
Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ilk maçta 1-0 yendiği Antalyaspor'u rövanşta da 4-0 mağlup ederek finale çıktı. Tarihinde ilk defa kupada finale yükselen Alanyaspor, Trabzonspor ile karşılaşacak.
Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 1-0 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.
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15. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı kornere yükselen Caulker'ın kafa topu, defanstan döndü. Cisse, önüne düşen topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 1-0
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25. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Bakasetas'ın sol köşeden kullandığı kornerde, Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda top yere çarparak filelere gitti. 2-0
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46. dakikada Antalyaspor savunmasının hatalı pasında araya giren Salih Uçan, topu ceza sahası içine gönderdi. Penaltı noktasında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0
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