Alanya’da 'yatakla' uçtu gökyüzünde uyudu
ANTALYA’nın Alanya ilçesinde paraşüt pilotu Hasan Kaval bir ilke imza atarak, yüzlerce metre yüksekte adrenalin dolu anlar yaşadı. Paraşütüne bağladığı yatakla 800 metre yükseklikte bulunan Yassı Tepe mevkiinde uçuş yapan Kaval, gökyüzünde süzülürken uykuya daldı.
Alanya’nın Tepe Mahallesi’ndeki Yassı Tepe mevkiinde yamaç paraşütü yapmak isteyen yerli ve yabancı binlerce turist, her yıl adrenalin yaşıyor. Bölgedeki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Alanya’nın manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.
Adrenalin tutkunu tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 800 metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor. Bu kez de bölgede uzun yıllardır uçuş yapan paraşüt pilotu Ergün Ulu ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) farklı bir projeye imza attı.
Daha önce de televizyon seyretmişt
Muğla’nın Fethiye ilçesinde paraşüt pilotluğu yapan Hasan Kaval, ilk kez yapacağı yatakla uçuş projesini Ulu ve ALTAV’ın girişimleri sonucu Alanya’da gerçekleştirdi. Hasan Kaval daha önce Fethiye’de koltuk ve televizyonla uçarak binlerce metre yükseklikte televizyon seyretmişti. .
Bu kez Kaval, Alanya’da 800 metre yükseklik çok rahat bir uçuş gerçekleştirdi. Yatakla gökyüzünde süzülen Kaval, uykuya daldı. Dakikalarca havada kalan Kaval, sahile iniş yaptığında çalar saatin çalmasıyla uykudan uyandı