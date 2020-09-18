Alanya’da 'yatakla' uçtu gökyüzünde uyudu

Adrenalin tutkunu tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 800 metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor. Bu kez de bölgede uzun yıllardır uçuş yapan paraşüt pilotu Ergün Ulu ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) farklı bir projeye imza attı.