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Alanya'da Ukraynalı turistin 35 bin eurosu gasbedilince intikamı korkunç oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Alanya'da Ukraynalı turistin 35 bin eurosu gasbedilince intikamı korkunç oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde kendisini silah zoruyla gasp eden motosikletli 2 şüpheliye aracıyla çarparak ölümlerine neden olan Ukraynalı turist ile hayatını kaybeden gasp şüphelileriyle bağlantısı olduğu ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı. İki gasp şüphelisinin ölümüyle sonuçlanan olayda çantadan 35 bin euro çıktı

Alanya'da Ukraynalı turistin 35 bin eurosu gasbedilince intikamı korkunç oldu

Antalya'da 35 bin avrosu gasp edildikten sonra 2 şüpheliyi aracıyla çarparak öldüren Ukraynalı turist adliyeye sevk edildi. Olay, dün Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otelin önüne yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yerleşik Ukraynalı turist D. C., aracıyla bekleme yaptığı esnada plakası olmayan motosiklet ile gelen M.O. ve E.B. isimli şüpheliler, iddiaya göre, silahı gösterip aracın camını açmasını istedi.

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Alanya'da Ukraynalı turistin 35 bin eurosu gasbedilince intikamı korkunç oldu

D.C. ise bunu reddedince silahın kabzasıyla camı kıran şüpheliler, arabanın içerisinde bulunan çantayı vermesini istedi. 

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Alanya'da Ukraynalı turistin 35 bin eurosu gasbedilince intikamı korkunç oldu

Ukraynalı turistin çantayı vermemesi üzerine ise şüpheliler aracın içine doğru bir el ateş ettikten sonra çantayı alıp motosikletle kaçtı. 

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Alanya'da Ukraynalı turistin 35 bin eurosu gasbedilince intikamı korkunç oldu

Şüphelileri takibe başlayan Ukraynalı turist 300 metre sonra motosiklete çarptı.

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