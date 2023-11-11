Alanya'da Ukraynalı turistin 35 bin eurosu gasbedilince intikamı korkunç oldu
Antalya’nın Alanya ilçesinde kendisini silah zoruyla gasp eden motosikletli 2 şüpheliye aracıyla çarparak ölümlerine neden olan Ukraynalı turist ile hayatını kaybeden gasp şüphelileriyle bağlantısı olduğu ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı. İki gasp şüphelisinin ölümüyle sonuçlanan olayda çantadan 35 bin euro çıktı
Antalya'da 35 bin avrosu gasp edildikten sonra 2 şüpheliyi aracıyla çarparak öldüren Ukraynalı turist adliyeye sevk edildi. Olay, dün Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otelin önüne yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yerleşik Ukraynalı turist D. C., aracıyla bekleme yaptığı esnada plakası olmayan motosiklet ile gelen M.O. ve E.B. isimli şüpheliler, iddiaya göre, silahı gösterip aracın camını açmasını istedi.
D.C. ise bunu reddedince silahın kabzasıyla camı kıran şüpheliler, arabanın içerisinde bulunan çantayı vermesini istedi.
Ukraynalı turistin çantayı vermemesi üzerine ise şüpheliler aracın içine doğru bir el ateş ettikten sonra çantayı alıp motosikletle kaçtı.
Şüphelileri takibe başlayan Ukraynalı turist 300 metre sonra motosiklete çarptı.