Alanya'da Ukraynalı turistin 35 bin eurosu gasbedilince intikamı korkunç oldu

Antalya'da 35 bin avrosu gasp edildikten sonra 2 şüpheliyi aracıyla çarparak öldüren Ukraynalı turist adliyeye sevk edildi. Olay, dün Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otelin önüne yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yerleşik Ukraynalı turist D. C., aracıyla bekleme yaptığı esnada plakası olmayan motosiklet ile gelen M.O. ve E.B. isimli şüpheliler, iddiaya göre, silahı gösterip aracın camını açmasını istedi.