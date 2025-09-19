Alanya'da orman yangını büyüyor villalar, seralar evler tahliyeler başladı
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Aliefendi Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerine yakın bölgeye ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanırken, alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde evler tahliye edildi.
Alevler, sera ve bahçelerde de hasara neden oldu. Bölgede incelemelerde bulunan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, tüm kurum ve ekiplerin yangın için seferber edildiğini bildirdi.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangının yayıldığını vurgulayan Öztürk, "Aliefendi Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle İspatlı Mahallesi'ne sıçradı. Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak ve tehlikeyi bertaraf etmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.