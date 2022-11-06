Alanya'da nefes kesen yarışma! Dünyanın en güçlü adamı belli oldu!
Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen MLO Strongman Champions League (SCL) Dünya Finalleri dünyanın en güçlü adamı Aivars Smaukstelis oldu.
Tüm dünyada ilgiyle takip edilen MLO Strongman Champions League Dünya Serisi Finalleri Alanya’da düzenlendi.
İlk gün Kleopatra Plajında farklı ağırlıklara sahip mermer blokları ve kayaları 12 sporcu bir bir kaldırmaya çalışarak kıyasıya mücadele etti.
Yarışların ikinci günü Şelale Meydanı'nda başladı. Sporcular tonlarca ağırlığa sahip tırı halat yardımıyla çekti. Tır çekme yarışını onlarca yerli ve yabancı seyirci heyecanla izledi.
Ardından yarışmacılar 330 kilogram ağırlığı kaldırarak çember çizdi. Daha sonra sporcular araç kaldırma yarışmasında güçlerini gösterdi. Günün son yarışına geçen yılın şampiyonu Kelvin De Ruiter sakatlığı nedeniyle katılamadı.