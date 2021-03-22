Alanya'da korona nedeniyle cezaevinden izinli çıktı boşanma aşamasındaki eşini katletti!
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde cezaevinden izinli çıkan hükümlünün silahla vurduğu boşanma aşamasındaki eşi hastanede hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Alanya'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü B.D. (52), boşanma aşamasındaki eşi Rabia D.'yi (34) yolda silahla vurdu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, Rabia D'nin bindiği motosiklet sürücüsü de yaralandı. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan katil, kısa sürede yakalandı.
Kovid-19 salgını nedeniyle Alanya ilçesindeki cezaevinden izinli çıkan hükümlü B.D. (52), boşanma aşamasındaki eşini takip etti. Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi'nde H.B. idaresindeki motosiklette bulunan eşi Rabia D'ye (34) ateş açan B.D. araçla olay yerinden kaçtı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ile kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Vücudun çeşitli bölgesine 5 mermi isabet eden Rabia Doğan tüm müdahalelere rağmen bu sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti. Alanya Belediyesi morguna götürülen kadının cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.