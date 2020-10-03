Alanya'da kocası tarafından öldüresiye dövülen kadını görenler dehşete kapıldı
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde H.O. adlı kadın, 2 çocuğunun babası R.O. tarafından evde öldüresiye dövüldü. Yardım çığlıkları üzerine eve gelen polis gördüğü manzara karşısında dehşete kapıldı.
Komşuların çağırdığı polis, kapıyı açmayan R.O.'yu, kadının yardım çığlıkları üzerine balkondan eve girerek gözaltına aldı. Daha önce de eşine şiddet uyguladığı belirlenen R.O., tutuklandı. Eli yüzü kanlar içinde bulunan kadın, sığınma evine gönderilirken, çocukları ise korumaya alındı.
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Olay, 29 Eylül gecesi Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Apartmanda oturanlar, polisi arayıp, R.O.'nun daha önce de şiddet uyguladığı eşi H.O.'yu yine dövdüğünü söyledi.
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İhbar üzerine adrese giden ekipler, R.O.'dan kapıyı açmasını istedi. Ancak R.O. kapıyı açmamakta direndi, polislere hareket etti.
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H.O. ile 2 çocuğunun yardım çığlığı atması üzerine ekipler savcılık izniyle balkondan eve girdi.
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