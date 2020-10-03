Alanya'da kocası tarafından öldüresiye dövülen kadını görenler dehşete kapıldı

Olay, 29 Eylül gecesi Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Apartmanda oturanlar, polisi arayıp, R.O.'nun daha önce de şiddet uyguladığı eşi H.O.'yu yine dövdüğünü söyledi.