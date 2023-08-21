Alanya'da kayıp Alman turist, 250 kişilik uzman ekiple aranıyor!
Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 gün önce kaybolan Alman uyruklu kadın turisti 250 kişilik uzman ekip arıyor.
Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde bulunan bir otele tatile gelen ve sabah erken saatlerde otelden çıkarak 4 gündür kendisinden haber alınamayan Alman kadın turist için ekipler arama çalışmalarına devam ediyor.
Alman Annegret Kandzorra Linow (72), kızı, damadı ve torunlarıyla birlikte 4 gün önce Alanya’ya tatile geldi.
İncekum’daki bir otele yerleşen ve sabah erken saatlerde torunu ile birlikte kaldığı odadan tek başına ayakkabılarını giymeden çoraplı olarak dışarı çıkan yaşlı kadından halen haber alınamıyor.
Çok sayıda jandarma, jandarma komando, Afet ve Acil Durum Alanya (AFAD) ile Acil Hava Arama Kurtarma Manavgat ekibinin katıldığı arama çalışmalarını Antalya İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Kemal Erbay ile Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Ali Sevindi bizzat yönetiyor.