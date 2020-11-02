Alanya'da hırsızlar avokadoya dadandı üretici sopa ile tarlada nöbete başladı
ALANYA, Türkiye'nin avokado üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini karşılıyor. Son dönemde artan hırsızlık olayları üreticiyi binlerce lira zarara uğrattı. Yakalanan hırsızların caydırıcı ceza almadığından dert yakınan üreticiler tarlada sopa ile nöbete başladı, yetkililerden yardım istedi.
Alanya'da avokado üreticilerinin başı hırsızlarla dertte. Özellikle son dönemde sık sık üreticilerin bahçesine giren ve çok sayıda avokadoyu çalan hırsızlar, hem üreticiye hem tüketiciye zarar veriyor. Üreticiler hırsızlara bir çözüm bulamazken, ürünlerini onlardan korumak için erken hasat yapmak zorunda kaldıklarını belirtiyor.
40 bin lira zarar var: Tam olgunlaşmamış meyveyi piyasaya sürmek zorunda kalan üreticiler, tüketicinin de bu durumdan çok şikayetçi olduğunu söylüyor. Sadece Tosmur Mahallesi Hapıllar Sokak'ta 1000-1300 arası ağaç olduğunu ve toplamda 7-8 bin civarında avokadonun çalındığını söyleyen üreticiler zararlarının toplamda yaklaşık 40 bin TL'yi bulduğunu vurguladı.
Bahçelerine dadanan hırsızları nöbet tutarak, kameralarla, şikayetlerle yakaladıklarını anlatan üreticiler, hırsızların etkili bir ceza almamalarından da dert yandı. Bu durum nedeniyle çok mağdur olduklarını kaydeden üreticiler yetkililerden yardım istedi.
"Sadece bu sene 4-5 bin TL zararım var"
Yıllardır çiftçilik yapan Alanyalı Hasan Aybak (85), bahçesinin etrafında tel olmadığı için hırsızların serbest kaldığını söylerken, "Neymiş bahçe değilmiş. Burada herkesin bahçesi var. Tel çekmeye gerek yok, tel çeksek de kesip giriyorlar. Sadece bu sene 4-5 bin TL zararım var. Bir benim değil bütün mahalle böyle" dedi.