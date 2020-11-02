Alanya'da hırsızlar avokadoya dadandı üretici sopa ile tarlada nöbete başladı

"Sadece bu sene 4-5 bin TL zararım var"

Yıllardır çiftçilik yapan Alanyalı Hasan Aybak (85), bahçesinin etrafında tel olmadığı için hırsızların serbest kaldığını söylerken, "Neymiş bahçe değilmiş. Burada herkesin bahçesi var. Tel çekmeye gerek yok, tel çeksek de kesip giriyorlar. Sadece bu sene 4-5 bin TL zararım var. Bir benim değil bütün mahalle böyle" dedi.