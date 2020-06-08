Alanya'da araç partisi! Sadece araçlar sosyal mesafeye uydu

Sadece 50 araç alındı ama!

Yaklaşık 3 ayın ardından Alanyalılarla tekrar buluşmanın keyif verici olduğunu belirten işletme sahibi Sait Alibeyoğulları, "Amacımız bu üç aylık süreçte insanlarımızın psikolojilerini düzeltmeye katkıda bulunmak. Hem de ülke ve bölgemizin tanıtımı açısından, sosyal medyada da bir etki bulacağını düşünerek, böyle bir parti düzenledik."