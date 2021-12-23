Alaeddin Yavaşca 95 yaşında öldü! Eşi Ayten Yavaşça cenaze için açıklama yaptı

"Klasik Türk musikisinin yaşayan en önemli sanatçılarından ve bestekarlarından biri olan değerli hocam Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın, durumunun çok ağır olduğunu öğrendim. Kasım 2018 yılında kalça kırığı ameliyatı olduktan sonra neredeyse iki buçuk yıldır tedavisine hastanede ve zaman zaman yoğun bakımda, zaman zaman da normal odada devam ediliyordu ve doktorları ona çok iyi baktı. Yaşlılığa bağlı olarak durumunun ağırlaştığını öğrendiğim canım hocam için dualarınızı eksik etmeyin."