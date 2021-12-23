Alaeddin Yavaşca 95 yaşında öldü! Eşi Ayten Yavaşça cenaze için açıklama yaptı
Türk müziğinin duayen sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca 95 yaşında hayatını kaybetti. Alaeddin Yavaşça'nın ölüm sebebi yaşlılık olarak duyuruldu. Alaeddin Yavaşça'nın eşi cenazenin ne zaman kaldırılacağını açıkladı.
Türk müziğinin duayenleri arasında yer alan Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'dan kötü haber geldi. Hastanede tedavi gören 95 yaşındaki bestekar, hayatını kaybetti. TRT Müzik Koordinatörü Kenan Bölükbaş, usta sanatçının vefatını sosyal medya hesabından, "Sanatkar, icracı, bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, bugün hayata gözlerini yumdu. Allah rahmet eylesin." ifadeleriyle duyurdu.
Alaeddin Yavaşça'nın hastalığı neydi, neden öldü? : Devlet sanatçısı Alaeddin Yavaşça'nın vefatının ardından en merak edilen konu ise usta ismin rahatsızlığı oldu. Peki Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'nın hastalığı neydi, neden öldü? Türk Sanat Müziği'nin başarılı ismi 28 Nisan'da yaşlılığa bağlı olarak durumunun ağırlaşmasıyla hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavisi devam eden 95 yaşındaki Alaeddin Yavaşca'nın konservatuvarda öğrencisi olan Onur Akay, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın durumunun ağır olduğunu duyurarak, sevenlerinden dua istemiş ve şu açıklamayı yapmıştı:
"Klasik Türk musikisinin yaşayan en önemli sanatçılarından ve bestekarlarından biri olan değerli hocam Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın, durumunun çok ağır olduğunu öğrendim. Kasım 2018 yılında kalça kırığı ameliyatı olduktan sonra neredeyse iki buçuk yıldır tedavisine hastanede ve zaman zaman yoğun bakımda, zaman zaman da normal odada devam ediliyordu ve doktorları ona çok iyi baktı. Yaşlılığa bağlı olarak durumunun ağırlaştığını öğrendiğim canım hocam için dualarınızı eksik etmeyin."
Cumhurbaşkanlığı klasik Türk müziği ses sanatçısı İbrahim Suat Erbay da "Türk müziğinin bir devri daha bitti. Türk musikisinin önde gelen fem-i muhsinlerinden Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça hocamızın irtihal haberini aldım. Sevenlerine baş sağlığı diliyorum." dedi.