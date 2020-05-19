Alacakaranlık'ın yıldızı Gregory Tyree Boyce sevgilisiyle birlikte ölü bulundu!
Alacakaranlık'ta rol alan ünlü oyuncu Gregory Tyree Boyce ve sevgilisi Natalie Adepoju Las Vegas'ta yaşadığı bir apart dairede ölü bulundular.
Bir dönem çok konuşulan vampir filmi Alacakaranlık'ta rol alan ünlü oyuncu Gregory Tyree Boyce ve sevgilisi Natalie Adepoju Las Vegas'ta bir apart dairede birlikte ölü bulundu.
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Daily Mail'in haberine göre, tıbbi muayenelerde 30 yaşındaki oyuncu Gregory Tyree Boyce ve 27 yaşındaki sevgilisinin 13 Mayıs'ta hayatlarını kaybettikleri belirlendi.
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Haberde Los Angeles'ta olması gereken Gregory Tyree Boyce'tan haber alınamaması üzerine kontrol etmek için Las Vegas'a giden kuzeninin çifti ölü bulduğu bilgisine yer verildi.
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Medyada yer alan 'olay yerinde uyuşturucu bulunduğu' iddiaları doğrulanmadı fakat çiftin ölümlerinin nedeni de açıklanmadı.
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