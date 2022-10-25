Alacakaranlık Serisinin seksi vampiriydi Ashley Greene'in son hali görenleri şaşkına çevirdi
Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner gibi dünyaca ünlü oyuncuların başrollerini paylaştığı Alacakaranlık film serisi bir döneme damgasını vurmuştu. Alacakaranlık filminde Edward Cullen'ın kardeşi Alice Cullen'e hayat veren güzel oyuncu Ashley Greene, değişimiyle hayranlarını şaşırttı. Son halini paylaşan oyuncu, filmde olduğundan bambaşka bir görünümde.
Stephenie Meyer'in aynı adlı romanından uyarlanan Alacakaranlık film serisinde hayat verdiği Alice Cullen karakteriyle akıllara kazınan güzel oyuncu Ashley Greene, son halini özellikle hayranları bir hayli merak ediyordu.
Alacakaranlık filmi, 17 yaşındaki lise öğrencisi Bella'nın babasının yanına taşınmasıyla başına gelenleri konu ediniyor.
Kasabada, vampir Edward Cullen'e aşık olan Bella Swan'ın hayatı, bir daha asla eskisi gibi normal olmamıştı.
Filmde Edward Cullen'ın kardeşi Alice'i canlandıran Ashley Greene'in son hali gündem oldu.