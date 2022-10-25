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Alacakaranlık Serisinin seksi vampiriydi Ashley Greene'in son hali görenleri şaşkına çevirdi

Alacakaranlık Serisinin seksi vampiriydi Ashley Greene'in son hali görenleri şaşkına çevirdi

Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner gibi dünyaca ünlü oyuncuların başrollerini paylaştığı Alacakaranlık film serisi bir döneme damgasını vurmuştu. Alacakaranlık filminde Edward Cullen'ın kardeşi Alice Cullen'e hayat veren güzel oyuncu Ashley Greene, değişimiyle hayranlarını şaşırttı. Son halini paylaşan oyuncu, filmde olduğundan bambaşka bir görünümde.

Alacakaranlık Serisinin seksi vampiriydi Ashley Greene'in son hali görenleri şaşkına çevirdi

Stephenie Meyer'in aynı adlı romanından uyarlanan Alacakaranlık film serisinde hayat verdiği Alice Cullen karakteriyle akıllara kazınan güzel oyuncu Ashley Greene, son halini özellikle hayranları bir hayli merak ediyordu.

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Alacakaranlık Serisinin seksi vampiriydi Ashley Greene'in son hali görenleri şaşkına çevirdi

Alacakaranlık filmi, 17 yaşındaki lise öğrencisi Bella'nın babasının yanına taşınmasıyla başına gelenleri konu ediniyor.

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Alacakaranlık Serisinin seksi vampiriydi Ashley Greene'in son hali görenleri şaşkına çevirdi

Kasabada, vampir Edward Cullen'e aşık olan Bella Swan'ın hayatı, bir daha asla eskisi gibi normal olmamıştı.

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Alacakaranlık Serisinin seksi vampiriydi Ashley Greene'in son hali görenleri şaşkına çevirdi

Filmde Edward Cullen'ın kardeşi Alice'i canlandıran Ashley Greene'in son hali gündem oldu.

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