Al Sana Haber'de Bahar Candan ve Nihat Doğan'dan 'İbrahim Tatlıses prostat oldu' iddiası
FLASH TV ekranlarından kaldırılan ve YouTube üzerinden yayına devam eden Al Sana Haber programının sunucularından Bahar Candan, İbrahim Tatlıses'in prostat olduğunu iddia etti. Nihat Doğan da Tatlıses'in cinsel hayatının bitip bitmediğini sorguladı.
FLASH Tv ekranlarında yayın hayatını sürdürürken kanal yönetiminin baskı ve mobbingine karşılaştıkları iddiasıyla YouTube'dan yayın yapma kararı aldıklarını duyuran Al Sana Haber ekibi, İbrahim Tatlıses'in prostat olduğunu öne sürünce sosyal medya karıştı. Yayın esnasında, yorumculardan Bahar Candan ile Nihat Doğan arasındaki İbrahim Tatlıses polemiği sosyal medyada viral oldu.
Flash TV'den olaylı şekilde ayrıldıktan sonra YouTube platformu üzerinden yayınlarına devam eden Al Sana Haber programında İbrahim Tatlıses damgasını vurdu.
"İbrahim Tatlıses prostat değil miydi? ": Bahar Candan, İbrahim Tatlıses'in 14 Şubat yorumunun verildiği haberini izlerken "İbrahim Tatlıses prostat değil miydi? Prostat ne demek?" dedi.
Nihat Doğan: Prostat ilişkiye engel midir?
Nihat Doğan ise bu konuşmanın üzerine "Prostat ilişkiye engel midir? İbrahim Abi kaç yaşına geldin gel ben seni umreye götüreyim umre yapalım" ifadelerini kullandı.