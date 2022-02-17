Al Sana Haber'de Bahar Candan ve Nihat Doğan'dan 'İbrahim Tatlıses prostat oldu' iddiası

FLASH Tv ekranlarında yayın hayatını sürdürürken kanal yönetiminin baskı ve mobbingine karşılaştıkları iddiasıyla YouTube'dan yayın yapma kararı aldıklarını duyuran Al Sana Haber ekibi, İbrahim Tatlıses'in prostat olduğunu öne sürünce sosyal medya karıştı. Yayın esnasında, yorumculardan Bahar Candan ile Nihat Doğan arasındaki İbrahim Tatlıses polemiği sosyal medyada viral oldu.