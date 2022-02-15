Al Sana Haber Flash Tv'den ayrıldı Seyhan Soylu Can Ataklı'ya fena saydırdı: CHP'den para alacaklar!
FLASH TV'de Al Sana Haber krizi... Moderatör Seyhan Soylu Al Sana Haber'in Flash Tv'den ayrıldığını duyurdu. Sisi 'mobbing' uyguladığını söylediği kanal yönetiminin CHP'den para almak için AK Parti lehine yorum yaptırmak istemediğini ileri sürdü.
FLASH TV'de yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmeyen Al Sana Haber programı yayın hayatına YouTube'dan devam edecek. Sisi lakabıyla tanınan, programın moderatörü Seyhan Soylu, Al Sana Haber'in Flash Tv ile yollarını ayırdığını duyurdu. Soylu, kanal yönwetimine ateş püskürerek, siyasi mobbing gördüğünü ifade etti. Can Ataklı ve Hakan Aygün isimlerini vurgulayan Sisi, kanal yönetiminin CHP'den maddi fon aldığı için programda AK Parti'ye yönelik olumlu herhangi bir söylem olmasını istemediklerini ileri sürdü. Programın sunucularından Nihat Doğan da Seyhan Soylu'ya destek vererek, Kürtlerle ilgili programın ilk bölümlerindeki çıkışlarına kanal yönetiminden sansür geldiğini iddia etti ve Can Ataklı'ya 'kafatasçı, faşist' diye seslendi.
Al Sana Haber, Flash Tv ile yollarını ayırdı: Seyhan Soylu’ nun moderatörlüğünü üstlendiği sansasyonel program “Al Sana Haber" 11 Şubat Cuma günü itibariyle yayınlandığı Flash Tv ile ani bir şekilde yollarını ayırma kararı aldı.
Magazinkolik sitesinde yer alan ilgili haberin detaylarına göre, Seyhan Soylu, bu ani kararın sebebini ilk olarak sosyal medyadan video çekerek izleyicilerine açıkladı, ardından Youtube kanalında yaptığı canlı yayında bir kez daha detaylarını anlattı.
Seyhan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sevgili izleyenlerimiz AL SANA HABER kısa sürede Türkiye’ nin en çok izlenen programı olmayı başardı. 3 yıldır kapalı olan Flash TV kanalına bir lokomotif oldu ve o kanalın PR’ ının yüzde 90’ ını üstlendi. Kumandalardan kalkmış olan kanalı tekrar kumandalara soktuk. Tüm yaptıklarım helal hoş olsun çünkü bundan 20 yıl önce kanalın sahibi rahmetli Ömer Göktuğ’ un bana göstermiş olduğu babalığın karşılığında yaptım.