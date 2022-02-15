Al Sana Haber Flash Tv'den ayrıldı Seyhan Soylu Can Ataklı'ya fena saydırdı: CHP'den para alacaklar!

Seyhan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sevgili izleyenlerimiz AL SANA HABER kısa sürede Türkiye’ nin en çok izlenen programı olmayı başardı. 3 yıldır kapalı olan Flash TV kanalına bir lokomotif oldu ve o kanalın PR’ ının yüzde 90’ ını üstlendi. Kumandalardan kalkmış olan kanalı tekrar kumandalara soktuk. Tüm yaptıklarım helal hoş olsun çünkü bundan 20 yıl önce kanalın sahibi rahmetli Ömer Göktuğ’ un bana göstermiş olduğu babalığın karşılığında yaptım.