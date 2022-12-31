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Al Nassr'a transfer olan Ronaldo zirveye yerleşti! Messi'nin rekoru kırıldı çılgın maaş...

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Al Nassr'a transfer olan Ronaldo zirveye yerleşti! Messi'nin rekoru kırıldı çılgın maaş...

Cristiano Ronaldo Al Nassr takımına transfer oldu. 37 yaşındaki Portekizli yıldız bu transferle 'En yüksek yıllık maaşa sahip sporcular listesi'ni altüst etti. Listenin zirvesinde Lionel Messi vardı... Ronaldo o tahtı da Messi'nin elinden aldı... İşte Ronaldo'yu birinci yapan çılgın maaş...

Al Nassr'a transfer olan Ronaldo zirveye yerleşti! Messi'nin rekoru kırıldı çılgın maaş...

Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'u (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi'yi ise 2 kez kazanan Ronaldo, kariyerindeki başarılarından sonra 37 yaşında gerçekleştirdiği transferle de spor tarihine geçti.

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Al Nassr'a transfer olan Ronaldo zirveye yerleşti! Messi'nin rekoru kırıldı çılgın maaş...

 UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 5 defa kaldıran ve 140 golle turnuva tarihinin en skoreri olan Portekizli futbolcu Al Nassr takımına transfer oldu. Ronaldo, bu transferle "En yüksek yıllık maaşa sahip sporcular listesi"nin zirvesine yerleşti. 

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Al Nassr'a transfer olan Ronaldo zirveye yerleşti! Messi'nin rekoru kırıldı çılgın maaş...

2017'nin kasım ayında Barcelona ile yaptığı sözleşmeyle sezon başına 168,5 milyon dolar kazanan Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye ait rekor, Ronaldo tarafından kırıldı.

İşte o liste! Ronaldo yıllık maaşıyla zirveye yerleşti...

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Al Nassr'a transfer olan Ronaldo zirveye yerleşti! Messi'nin rekoru kırıldı çılgın maaş...

Bradley Beal 50.2 milyon dolar

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