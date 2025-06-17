Al-Hilal CEO’sundan Victor Osimhen açıklaması: Para basmıyoruz
Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in CEO'su Esteve Calzada, Victor Osimhen hakkında açıklama yaptı. BBC'ye konuşan Calzada, "Biz Suudi Arabistan'dayız ama burada para basmıyoruz. Biz gerçekten gelmek isteyen oyuncuları istiyoruz, sadece para için gelenleri değil" dedi.
2024-2025 sezonunu Galatasaray’da kiralık olarak forma giyip sezonu çifte kupayla tamamlayan ve transferin gözdelerinden biri olarak görülen Victor Osimhen’in geleceği belirsizliğini koruyor.
Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla hem Süper Lig’i hem de Türkiye Kupası’nı kazanarak çifte zafer yaşayan Osimhen, yeniden Avrupa ve Orta Doğu kulüplerinin radarında.
AL-HİLAL İLE ANILMAYA DEVAM EDİYOR
Nijeryalı yıldızın geleceği henüz netlik kazanmamışken, adı sıkça Al-Hilal ile anılmaya devam ediyor.
Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal CEO'su Esteve Calzada, Nijeryalı golcü hakkında BBC Sport’a açıklamalarda bulundu.
Esteve Calzada, takıma gerçekten gelmek isteyen oyuncuları alacaklarını ifade etti.