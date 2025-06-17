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Al-Hilal CEO’sundan Victor Osimhen açıklaması: Para basmıyoruz

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Al-Hilal CEO’sundan Victor Osimhen açıklaması: Para basmıyoruz

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in CEO'su Esteve Calzada, Victor Osimhen hakkında açıklama yaptı. BBC'ye konuşan Calzada, "Biz Suudi Arabistan'dayız ama burada para basmıyoruz. Biz gerçekten gelmek isteyen oyuncuları istiyoruz, sadece para için gelenleri değil" dedi.

Al-Hilal CEO’sundan Victor Osimhen açıklaması: Para basmıyoruz - Resim: 1

2024-2025 sezonunu Galatasaray’da kiralık olarak forma giyip sezonu çifte kupayla tamamlayan ve transferin gözdelerinden biri olarak görülen Victor Osimhen’in geleceği belirsizliğini koruyor.

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Al-Hilal CEO’sundan Victor Osimhen açıklaması: Para basmıyoruz - Resim: 2

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla hem Süper Lig’i hem de Türkiye Kupası’nı kazanarak çifte zafer yaşayan Osimhen, yeniden Avrupa ve Orta Doğu kulüplerinin radarında.

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Al-Hilal CEO’sundan Victor Osimhen açıklaması: Para basmıyoruz - Resim: 3

AL-HİLAL İLE ANILMAYA DEVAM EDİYOR


Nijeryalı yıldızın geleceği henüz netlik kazanmamışken, adı sıkça Al-Hilal ile anılmaya devam ediyor.

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal CEO'su Esteve Calzada, Nijeryalı golcü hakkında BBC Sport’a açıklamalarda bulundu.

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Al-Hilal CEO’sundan Victor Osimhen açıklaması: Para basmıyoruz - Resim: 4

Esteve Calzada, takıma gerçekten gelmek isteyen oyuncuları alacaklarını ifade etti.

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