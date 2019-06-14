Aktif kömür nedir işte aktif kömürün bilmediğiniz faydaları

Direkt olarak tüketilebileceği açıklanan aktif kömür, hap ve toz halinde satılır. Son yıllarda ise mide rahatsızlıklarında da etkisi olduğu gözlenen aktif kömür tozu, alternatif tıbbın vazgeçilmezi olmuştur. Ancak ağız yolu ile tüketimi esnasında bol su tüketilmesi tavsiye edilir. Peki aktif kömürün faydaları nelerdir?