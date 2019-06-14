Aktif kömür nedir işte aktif kömürün bilmediğiniz faydaları
Karbondan oluşan aktif kömür tozu nemli ve rutubetli alanlarda ortaya çıkar. Peki aktif kömürün faydaları nelerdir?
Direkt olarak tüketilebileceği açıklanan aktif kömür, hap ve toz halinde satılır. Son yıllarda ise mide rahatsızlıklarında da etkisi olduğu gözlenen aktif kömür tozu, alternatif tıbbın vazgeçilmezi olmuştur. Ancak ağız yolu ile tüketimi esnasında bol su tüketilmesi tavsiye edilir. Peki aktif kömürün faydaları nelerdir?
- Aktif kömür toz böcek ısırıklarının şiddetini hem azaltır hem de böceklerin tekrar vücuda yaklaşmasını önler. Kuvvetli kokusu sayesinde uzun süre vücudu korur.
- Vitaminsizlikten ötürü saçta dökülme, yıpranma ve kepeklenme gibi durumlar yaşanır. Gerekli takviye sağlansa bile saç direkt vitamin ile karşılaşmadığından bir işe yaramaz. Ancak aktif kömür, bu ihtiyacı giderme özelliğine sahiptir.
- Dişlerin derinlemesine temizlenmesi için en etkili doğal yol aktif kömür tozudur. (Kömür tozunu ılık bir suya atıp günde bir kere gargara yapabilirsiniz.)