Aksoy şirketinin ittifak seçim anketi dengeleri tepetaklak etti

Aksoy Araştırma Şirketi, Türkiye Monitörü Araştırması’nda seçmenlere tercihlerini sordu.

“Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 14,3’ü “kararsız olduğunu”, “belirtmek istemediğini” ya da “oy kullanmayı düşünmediğini” söyleyerek yanıt verdi. Araştırma sonuçlarında kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 39,8 olarak gerçekleşti. Millet İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 41,1 oldu. Ankette sorulan 'Milletvekilliği seçimini hangi ittifak kazanır?' sorusuna büyük oranda Millet İttifakı yanıtı verildi.