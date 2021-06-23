Aksoy şirketinin ittifak seçim anketi dengeleri tepetaklak etti
Aksoy Araştırma tarafından yapılan 'Türkiye Monitörü’ konulu anketin sonuçlar açıklandı.
Aksoy Araştırma Şirketi, Türkiye Monitörü Araştırması’nda seçmenlere tercihlerini sordu.
“Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 14,3’ü “kararsız olduğunu”, “belirtmek istemediğini” ya da “oy kullanmayı düşünmediğini” söyleyerek yanıt verdi. Araştırma sonuçlarında kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 39,8 olarak gerçekleşti. Millet İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 41,1 oldu. Ankette sorulan 'Milletvekilliği seçimini hangi ittifak kazanır?' sorusuna büyük oranda Millet İttifakı yanıtı verildi.
Araştırma kapsamında sorulan “Sizce olası bir milletvekili seçiminde hangi ittifak daha çok oy alacaktır?” sorusuna katılımcıların yüzde 52,2’si “Millet İttifakı” yanıtını verirken, bu soruya “Cumhur İttifakı” diyenlerin oranı yüzde 47,8 seviyesinde kaldı. AK Parti seçmeninin yüzde 17,1’i MHP seçmeninin de yüzde 25,52’i parlamento seçimlerinde Millet İttifakı’nın daha çok oy olacağı görüşünü paylaştı.
Türkiye Monitörü Araştırması’nda, katılımcılara "Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusuna yanıtlar alındı. Araştırmaya katılanların yüzde 50,5’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev yapış tarzını onaylamadığını belirtirken, sadece yüzde 32,8’i onayladığını belirtti. Katılımcıların yüzde 16,7’si ise kararsızım cevabını verdi. AK Parti seçmeninin yüzde 65,7’si Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev yapış tarzını onayladığını ifade ederken, Cumhur İttifakı’nın diğer bileşeni olan MHP seçmeninin sadece yüzde 39,2’si Erdoğan’ın tarzını onayladığını dile getirdi.
Türkiye Monitörü araştırmasında partilere yönelik oy verme tutumları da soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 54,9,’u AK Parti için “asla oy vermem” ve “oy vermem” yanıtını verdi. MHP için aynı soru sorulduğunda, araştırmaya katılanların yüzde 60,1’i “asla oy vermem” ve “oy vermem” dedi. Araştırma sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı’nın iki bileşeninin oy alabileceği seçmenin büyük ölçüde daralmış olması dikkat çekti.