Aksaray'dan Antalya'ya geldiler! İnternette gördükleri ilan hayatlarını kabusa çevirdi
Aksaray’dan 3 buçuk aylık tarım işi ve kalacak yer temini vaadi ile çalışmak üzere Antalya’ya gelen 11 kişilik ailenin hayatı yerle bir oldu.
Aksaray’da yaşayan ve mevsimlik işçi olarak çalışan Boran Şahin (39), bir süre önce internette Antalya’da tarım işi ile ilgili bir ilan gördü. İlan sahibiyle iletişim kuran Şahin, 3 buçuk ay sürecek iş ve kalacak yer temini vaadi ile aile üyelerini de alarak minibüsüyle Antalya’ya geldi.
Düdenbaşı Mahallesi Yeni Hal Caddesi’ne çadır kuran 11 kişilik Şahin ailesi, kendilerine iş imkanı sunan kişinin aracılığıyla nar topladı, nar kasaları taşıdı ve çeşitli fabrikalarda çalıştı.
24 Ekim’den 28 Ekim’e kadar iddialara konu olan kişinin işinde çalışan aile, biriken 3 bin 700 TL'lik ücreti alamadı. Kalacak yer ve iş ümidiyle Antalya’ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor.
3 yaşındaki kız çocuğunun da bulunduğu aile, banyo için 2 günde bir Lara Plajı’na giderken, tuvalet ihtiyacı için de bazı komşuların evini ve benzin istasyonlarının lavabolarını kullanıyor.