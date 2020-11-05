Aksaray'dan Antalya'ya geldiler! İnternette gördükleri ilan hayatlarını kabusa çevirdi

Aksaray’da yaşayan ve mevsimlik işçi olarak çalışan Boran Şahin (39), bir süre önce internette Antalya’da tarım işi ile ilgili bir ilan gördü. İlan sahibiyle iletişim kuran Şahin, 3 buçuk ay sürecek iş ve kalacak yer temini vaadi ile aile üyelerini de alarak minibüsüyle Antalya’ya geldi.