Aksaray'da oğlu intihar edince sırra kadem bastı! Bakın nerede bulundu: 'Kavuşma vakti' demişti
AKSARAY'da oğlunun intiharının ardından sosyal medya hesabından “Kavuşma vakti” diye paylaşım yaparak kayıplara karışan doktor baba, bulundu.
İntihar olayı önceki gün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki K.Y girdiği bunalım sonucu Taşpazar Mahallesindeki evlerinin 5. katının balkonundan atlayarak intihar etti.
Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan 14 yaşındaki K.Y burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından K.Y’nin babası Dr. T.Y dün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından “Olmadı, olduramadım, olacak. Kavuşma vakti. Doğduğunda söylemiştim. Seni asla bırakmam” mesajı paylaşmıştı.
Mesaj sonrası K.Y’nin babası Dr. T.Y Taşpazar Mahallesindeki evinden çıkarak 68 BD 864 plakalı aracıyla kayıplara karıştı