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Aksaray'da oğlu intihar edince sırra kadem bastı! Bakın nerede bulundu: 'Kavuşma vakti' demişti

İhlas Haber Ajansı
Aksaray'da oğlu intihar edince sırra kadem bastı! Bakın nerede bulundu: 'Kavuşma vakti' demişti

AKSARAY'da oğlunun intiharının ardından sosyal medya hesabından “Kavuşma vakti” diye paylaşım yaparak kayıplara karışan doktor baba, bulundu.

Aksaray'da oğlu intihar edince sırra kadem bastı! Bakın nerede bulundu: 'Kavuşma vakti' demişti

İntihar olayı önceki gün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki K.Y girdiği bunalım sonucu Taşpazar Mahallesindeki evlerinin 5. katının balkonundan atlayarak intihar etti. 

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Aksaray'da oğlu intihar edince sırra kadem bastı! Bakın nerede bulundu: 'Kavuşma vakti' demişti

Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan 14 yaşındaki K.Y burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Aksaray'da oğlu intihar edince sırra kadem bastı! Bakın nerede bulundu: 'Kavuşma vakti' demişti

 Olayın ardından K.Y’nin babası Dr. T.Y dün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından “Olmadı, olduramadım, olacak. Kavuşma vakti. Doğduğunda söylemiştim. Seni asla bırakmam” mesajı paylaşmıştı.

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Aksaray'da oğlu intihar edince sırra kadem bastı! Bakın nerede bulundu: 'Kavuşma vakti' demişti

Mesaj sonrası K.Y’nin babası Dr. T.Y Taşpazar Mahallesindeki evinden çıkarak 68 BD 864 plakalı aracıyla kayıplara karıştı

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