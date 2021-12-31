Aksaray'da matematik öğretmeninin dövdüğü öğrenciye Şahan Gökbakar sahip çıktı!

Öğrencisine yumruk atıp boğazını sıkan öğretmen konusu sosyal medya başta olmak üzere günlerdir ortalığı ayağa kaldırdı. Demet Akalın, Ezgi Mola gibi pek çok ünlü vicdansız öğretmene ateş püskürürken, komedyen Şahan Gökbakar da küçük çocuğun eğitim hayatının devamına ilişkin örnek olacak bir adım atarak burs vermek istediğini duyurdu.