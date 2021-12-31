Aksaray'da matematik öğretmeninin dövdüğü öğrenciye Şahan Gökbakar sahip çıktı!
AKSARAY'da matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin okulun koridoruna çıkarıp dayak attığı 10 yaşındaki öğrenci T.K.'ya ünlü komedyen Şahan Gökbakar sahip çıktı!
AKSARAY Ortaköy ilçesinde Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda, öğretmeni Ali Rıza Y. tarafından yumruklu tokatlı dövülen 10 yaşındaki T.K isimli öğrenciye ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar sahip çıktı. Toplumsal olaylara yönelik sosyal medyadan sıklıkla paylaşım yapmasıyla bilinen Gökbakar, öğrencinin ailesine sosyal medya hesabından seslenerek, T.K'ya burs vermek istediğini iletti.
Öğrencisine yumruk atıp boğazını sıkan öğretmen konusu sosyal medya başta olmak üzere günlerdir ortalığı ayağa kaldırdı. Demet Akalın, Ezgi Mola gibi pek çok ünlü vicdansız öğretmene ateş püskürürken, komedyen Şahan Gökbakar da küçük çocuğun eğitim hayatının devamına ilişkin örnek olacak bir adım atarak burs vermek istediğini duyurdu.
"Güzel haber vereyim, biraz önce kardeşimizin annesiyle bizzat konuştum"
Şahan Gökbakar kişisel sosyal medya hesabından "Değerli dostlar biliyorsunuz, 'ailesi bize ulaşırsa, eğitimine burs vermek isteriz' demiştim. Güzel haber vereyim, biraz önce kardeşimizin annesiyle bizzat konuştum. Eğitim adına gönüllerinden geçeni gerçekleştireceğimi ve yanlarında olduğumuzu hepiniz adına ilettim. Mutluyum." dedi.
Ne olmuştu?
Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda 14 Aralık günü matematik öğretmeni Ali Rıza Y., bir öğrencisi 'Hocam, T.K. size küfretti' deyince sınıftaki T.K.'yı koridora çıkarıp tokat atıp, boğazını sıktı.