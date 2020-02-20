Aksaray'da köyüne döndü tesisi kurdu şimdi asgari ücretin üstünde para kazanıyor

Ayda 1 ton mantar üretiyor

Ayda 1 ton mantar ürettiğini ve kilosunu 15 liraya kadar sattığını belirten Yeşim Kavak, şunları söyledi:

''1 yılda 3 kez ekim yaptık. İki ekimin kompostosunu hazır alarak üretim yaptık. En son bu kompostoları kendimiz yaptık. Tüm ailemin geçimini şimdi mantar üreterek sağlıyoruz. Bölgede sadece biz mantar üretiyoruz. Burada asgari ücretin üstünde para kazanmaya başladım. Sürekli sürümü olan bir ürün. Ürettiğimiz ürünü, otellere, pazarcıları ve köylülere satıyoruz.''