Aksaray'da köyüne döndü tesisi kurdu şimdi asgari ücretin üstünde para kazanıyor
AKSARAY’da bir markette kasiyer olarak çalışan Yeşim Kavak (26), felç olan annesi Hayriye Kavak'a bakmak için döndüğü köyünde mantar üreticisi olurken, "Burada asgari ücretin üstünde para kazanmaya başladım" dedi.
Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi bölümünden mezun olan Yeşim Kavak, Aksaray kent merkezinde bir markette çalıştığı sırada annesi Hayriye Kavak, geçirdiği rahatsızlık sonucu felç oldu. Kavak da annesini yalnız bırakmamak için 2 yıl önce köyüne geri dönme kararı aldı. Bekarlar köyüne geri dönüp, ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Kavak, iş kurmak istedi.
Genç çiftçi projesinden yararlandı
Bunun için araştırma yapan Kavak, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında üreticilere hibe desteğinin olduğunu öğrendi. Yaptığı girişimler sonucu 30 bin lira proje kapsamında hibe desteği alan Kavak, 15 bin lira da kredi çekip 1 yıl önce istiridye mantarı üretme tesisi kurdu.
Ayda 1 ton mantar üretiyor
Ayda 1 ton mantar ürettiğini ve kilosunu 15 liraya kadar sattığını belirten Yeşim Kavak, şunları söyledi:
''1 yılda 3 kez ekim yaptık. İki ekimin kompostosunu hazır alarak üretim yaptık. En son bu kompostoları kendimiz yaptık. Tüm ailemin geçimini şimdi mantar üreterek sağlıyoruz. Bölgede sadece biz mantar üretiyoruz. Burada asgari ücretin üstünde para kazanmaya başladım. Sürekli sürümü olan bir ürün. Ürettiğimiz ürünü, otellere, pazarcıları ve köylülere satıyoruz.''
Mantar işi biraz nazlı
Mantar üretiminin özveri isteyen bir iş olduğunu belirten Kavak, ''Mantar işi biraz nazlı bir iş ve özen göstermeniz gerekiyor. Günlük 1 saatimi buraya ayırıyorum. Buranın temizliği kontrolü ve sıcaklığını, havalandırması kontrol ediyorum. En son hasat zamanı toplaması biraz zahmetli oluyor. Başka bir zahmeti olmayan bir iş. 100 metre kare alında aylık ortalama 1 ton mantar üretiyorum. Diğer zamanlarımda da ev işleriyle, anneme bakıyorum” dedi.