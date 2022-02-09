Aksaray'da kaçak kazıda suçüstü yakalandılar! Hazinenin büyüsü bozulsun diye bakın ne yapmışlar
AKSARAY’da define ararken büyü bozulsun diye siyah tavuk kesip kuyuya inerek kaçak kazı yaparken jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalanan köy muhtarı, “Kazı yapmadık, mera kontrolü yaptık” deyip hem kendini hem de beraberinde yakalanan arkadaşlarını savundu.
Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Yanlızceviz köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köy çevresinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hemen harekete geçti.
Söz konusu bölgeyi takibe alan jandarma ekipleri 3 gün boyunca yaptıkları teknik ve fiziksel takip sonucu 3 şahsın kaçak kazı yaptığını tespit etti.
Takiplerden elde edilen yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri 3 şahsı kaçak kazı yaparken malzemelerle birlikte suçüstü yakaladı.
Yakalanan şüphelilerden birinin Ekecikyeni Köyü Muhtarı Murat K. (50) olduğu belirlenirken, beraberinde yakalanan Kaplan T. (48) ve Nail Ç. (54) olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.