Aksaray’da direğe çarpan otomobil hurdaya döndü 1 ölü 1 yaralı

AKSARAY Tacin Mahallesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında meydana gelen kazada; bir firmada aşçı olarak çalışan Onurcan Çelebi'nin kullandığı 68 KL 849 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.