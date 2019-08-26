Aksaray’da direğe çarpan otomobil hurdaya döndü 1 ölü 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı
AKSARAY'da kontrol çıkarak yolun kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Onurcan Çelebi (30) hayatını kaybetti, beraberindeki yeğeni İsmail Özgür Giray (9) ağır yaralandı. Çelebi'nin hemşire eşi Necla Çelebi, çalıştığı hastanede öğrendiği kaza haberi üzerine geldiği olay yerinde meslektaşlarına, "Eşimi geri getirin. Ne olur beni de öldürün. Onun gözlerini görmek istiyorum" diyerek, sinir krizi geçirdi.
AKSARAY Tacin Mahallesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında meydana gelen kazada; bir firmada aşçı olarak çalışan Onurcan Çelebi'nin kullandığı 68 KL 849 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
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Çarpmanın şiddetiyle otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Onurcan Çelebi, olay yerinde hayatını kaybetti.
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Yanında bulunan İsmail Özgür Giray da yaralandı.
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Araç içinde sıkışan Giray ile Çelebi'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
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