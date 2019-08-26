Aksaray’da direğe çarpan otomobil hurdaya döndü 1 ölü 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Aksaray’da direğe çarpan otomobil hurdaya döndü 1 ölü 1 yaralı

AKSARAY'da kontrol çıkarak yolun kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Onurcan Çelebi (30) hayatını kaybetti, beraberindeki yeğeni İsmail Özgür Giray (9) ağır yaralandı. Çelebi'nin hemşire eşi Necla Çelebi, çalıştığı hastanede öğrendiği kaza haberi üzerine geldiği olay yerinde meslektaşlarına, "Eşimi geri getirin. Ne olur beni de öldürün. Onun gözlerini görmek istiyorum" diyerek, sinir krizi geçirdi.

Aksaray’da direğe çarpan otomobil hurdaya döndü 1 ölü 1 yaralı - Sayfa 1

AKSARAY Tacin Mahallesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında meydana gelen kazada; bir firmada aşçı olarak çalışan Onurcan Çelebi'nin kullandığı 68 KL 849 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

110
Aksaray’da direğe çarpan otomobil hurdaya döndü 1 ölü 1 yaralı - Sayfa 2

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Onurcan Çelebi, olay yerinde hayatını kaybetti.

210
Aksaray’da direğe çarpan otomobil hurdaya döndü 1 ölü 1 yaralı - Sayfa 3

Yanında bulunan İsmail Özgür Giray da yaralandı.

310
Aksaray’da direğe çarpan otomobil hurdaya döndü 1 ölü 1 yaralı - Sayfa 4

Araç içinde sıkışan Giray ile Çelebi'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

410