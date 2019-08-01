Aksaray'da dehşete düşüren olay! Karısı kapıyı geç açtığı için boğazını kesmiş

Kapıyı geç açması nedeniyle bıçakladı

Hayati tehlikeyi atlatamayan Aysel Baydar'ın daha önce de eşinden şiddet gördüğü bu nedenle bir süre kadın sığınma evinde kaldığı bildirildi. Sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen Bahtiyar Baydar, tutuklandı. İlk ifadesinde eşini, telefonla konuşup, kapıyı geç açması nedeniyle bıçakladığını itiraf etti.