Aksaray'da dehşete düşüren olay! Karısı kapıyı geç açtığı için boğazını kesmiş
AKSARAY'da 19 yaşındaki karısının boğazından bıçaklayan 22 yaşındaki cani koca savunmasında, kapıyı geç açtığı için yaptığını söyledi.
Aksaray'da balkondan atlayarak ölümden kurtulan Aysel Baydar'ı (19), işten eve dönen eşi Bahtiyar Baydar'ın (22), kapıyı geç açtığı gerekçesiyle bıçakladığı ortaya çıktı. Boğazından 2 kez bıçaklanan 2 çocuk annesinin, bıçağın sapının kırılması üzerine üçüncü darbeden kurtulup, kendisini balkondan attığı öğrenildi.
Boğazından bıçaklandı
Tekstil fabrikasında gece vardiyasında çalışan Bahtiyar Baydar, mesai bitiminde geldiği evde 4 yıllık eşi Aysel Baydar'ı boğazından bıçakladı. Aldığı 2 bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Aysel Baydar, tek katlı evlerinin balkonundan atlayarak, komşularına sığındı. 2 çocuk annesi, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, koca yakalanarak, gözaltına aldı.
Balkondan atladı
Yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Aysel Baydar'ın boğazında biri 7, diğeri 8 santimetre boyunda kesik oluştuğu öğrenilirken, koca dehşetinin detayları da ortaya çıktı. Genç kadının, eşinin, üçüncü kez savurduğu bıçağın sapının çıkan arbede de kırılması üzerine balkondan atlayıp, kurtulduğu öğrenildi.
Kapıyı geç açması nedeniyle bıçakladı
Hayati tehlikeyi atlatamayan Aysel Baydar'ın daha önce de eşinden şiddet gördüğü bu nedenle bir süre kadın sığınma evinde kaldığı bildirildi. Sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen Bahtiyar Baydar, tutuklandı. İlk ifadesinde eşini, telefonla konuşup, kapıyı geç açması nedeniyle bıçakladığını itiraf etti.