Aksaray'da dehşet! 15 yaşındaki kız eski nişanlısı tarafından öldürüldü

Genç kızın bir süre önce M.K. ile nişanlandığı daha sonra da yaşanan bazı sorunlar nedeniyle ayrıldıkları öğrenildi. M.K’nin kendisinden ayrılan Arıbaş'ı telefonla rahatsız ederek, tehdit ettiği öne sürüldü. Olay yerinden kaçan şüpheli M.K. ise olay yeri yakınlarında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.