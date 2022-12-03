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Aksaray'da dehşet! 15 yaşındaki kız eski nişanlısı tarafından öldürüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Aksaray'da dehşet! 15 yaşındaki kız eski nişanlısı tarafından öldürüldü

AKSARAY'dan son gelen haber kan dondurdu. Bir yakınının kına gecesine giden 15 yaşındaki kız ayrıldığı nişanlısı tarafından başından vurularak öldürüldü. Kızın babası ise yaralandı. Korkunç olay sonrası kaçan şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Aksaray'da dehşet! 15 yaşındaki kız eski nişanlısı tarafından öldürüldü

Ailesi ile birlikte bir arkadaşının kına merasimine giden 15 yaşındaki Melike Arıbaş'a düğün salonunun önüne geldiği esnada kapıda kendisini bekleyen eski nişanlısı M.K. (24) tarafından ruhsatsız tabanca ile ateş edildi.

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Aksaray'da dehşet! 15 yaşındaki kız eski nişanlısı tarafından öldürüldü

 Başına 2 kurşun isabet eden Arıbaş kanlar içinde yere yığılırken, babası D.A'nın kulağını da bir kurşun sıyırdı.

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Aksaray'da dehşet! 15 yaşındaki kız eski nişanlısı tarafından öldürüldü

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Melike Arıbaş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan hayatını kaybetti.

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Aksaray'da dehşet! 15 yaşındaki kız eski nişanlısı tarafından öldürüldü

Genç kızın bir süre önce M.K. ile nişanlandığı daha sonra da yaşanan bazı sorunlar nedeniyle ayrıldıkları öğrenildi. M.K’nin kendisinden ayrılan Arıbaş'ı telefonla rahatsız ederek, tehdit ettiği öne sürüldü.  Olay yerinden kaçan şüpheli M.K. ise olay yeri yakınlarında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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