Aksaray'da dehşet! 15 yaşındaki kız eski nişanlısı tarafından öldürüldü
AKSARAY'dan son gelen haber kan dondurdu. Bir yakınının kına gecesine giden 15 yaşındaki kız ayrıldığı nişanlısı tarafından başından vurularak öldürüldü. Kızın babası ise yaralandı. Korkunç olay sonrası kaçan şüpheli kıskıvrak yakalandı.
Ailesi ile birlikte bir arkadaşının kına merasimine giden 15 yaşındaki Melike Arıbaş'a düğün salonunun önüne geldiği esnada kapıda kendisini bekleyen eski nişanlısı M.K. (24) tarafından ruhsatsız tabanca ile ateş edildi.
Başına 2 kurşun isabet eden Arıbaş kanlar içinde yere yığılırken, babası D.A'nın kulağını da bir kurşun sıyırdı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Melike Arıbaş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan hayatını kaybetti.
Genç kızın bir süre önce M.K. ile nişanlandığı daha sonra da yaşanan bazı sorunlar nedeniyle ayrıldıkları öğrenildi. M.K’nin kendisinden ayrılan Arıbaş'ı telefonla rahatsız ederek, tehdit ettiği öne sürüldü. Olay yerinden kaçan şüpheli M.K. ise olay yeri yakınlarında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.