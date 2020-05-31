Aksaray'da dağda adaçayı ve kekik toplayan adam göktaşı buldu

Normal bir taştan çok daha ağır olan ve birçok özelliğiyle göktaşına benzeyen taşların fotoğrafını çekerek uzman ve arkadaşlarına gönderen Çanta bulduğu taşların göktaşı olduğunu iddia etti. Mıknatısla tutulduğu zaman kuvvetli bir şekilde mıknatısa yapışan taşlar göründüğünden çok ağır.