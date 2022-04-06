Aksaray'da aileyi katleden kardeş çıktı! Hasta abisini ve annesini öldürerek intihar etti

Köyün mezarlığına kaçan genç burada köylülerin ikna etmeye çalışmasına rağmen tüfekle kendini vurarak intihar etti. Olayı gören köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 kardeş ve annelerinin öldüğünü belirlerken, jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.