Aksaray'da acı olay! Kayıp oğlunu tavan arasında hortuma asılı halde buldu

Baba Tekin Y. (49) saatlerce oğlunu kendi imkanlarıyla aradı. Oğluna ulaşamayan baba “Gelir nasıl olsa” düşüncesiyle beklemeye başladı. Bu sırada bahçe sulamak isteyen baba Tekin Y., bahçe hortumunu almak için oturdukları apartmanın tavan arasına çıktı.