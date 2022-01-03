Aksaray'da 7 kişi hayatını kaybetmişti! Aracın hız kadranı 170'te takılı kalmış

Kaza, yeni yılın ilk dakikalarında, Yeşilova beldesi yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Nuri Bal yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, karşı yönden gelen İbrahim Ergün'ün (47) kullandığı 68 DP 674 plakalı otomobille çarpıştı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Almanya'da yaşayan Nuri Bal ile diğer otomobilin sürücüsü İbrahim Ergün ve eşi Semiha (54), kızları Rumeysa (12), Sümeyra (19) Ergün, Ceyda Uğurlu (22) ile torunu Asel Uğurlu (3) yaşamını yitirdi.