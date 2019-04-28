Aksaray polis okulunda korkutan kaza 2 yaralı
AKSARAY Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) bir teknisyen silahını temizlediği sırada tabanca ateş aldı. Olayda teknisyen ve yanındaki arkadaşı yaralandı.
Demirören Haber Ajansı
AKSARAY'da polis meslek eğitim merkezinde teknisyen Yaşar Keleş (49), sıkışan mermiyi çıkartmak için 'doldur- boşalt' yaparken tabanca ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, Keleş'in parmağını yaralayıp, meslektaşı Faik Durmaz'ın (49) sırtına saplandı. Yaralı teknisyenler, hastaneye kaldırıldı.
15
Olay, Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) meydana geldi.
25
Yaşar Keleş, tabancasına sıkışan mermiyi çıkartmak için 'doldur-boşalt' yaptı.
35
Bu sırada tabanca ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, Keleş'in parmağına isabet edip, yanındaki teknisyen Faik Durmaz'ın sırtına saplandı.
45