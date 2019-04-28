Aksaray polis okulunda korkutan kaza 2 yaralı

Aksaray polis okulunda korkutan kaza 2 yaralı

AKSARAY Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) bir teknisyen silahını temizlediği sırada tabanca ateş aldı. Olayda teknisyen ve yanındaki arkadaşı yaralandı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Aksaray polis okulunda korkutan kaza 2 yaralı - Sayfa 1

AKSARAY'da polis meslek eğitim merkezinde teknisyen Yaşar Keleş (49), sıkışan mermiyi çıkartmak için 'doldur- boşalt' yaparken tabanca ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, Keleş'in parmağını yaralayıp, meslektaşı Faik Durmaz'ın (49) sırtına saplandı. Yaralı teknisyenler, hastaneye kaldırıldı.

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Aksaray polis okulunda korkutan kaza 2 yaralı - Sayfa 2

Olay, Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) meydana geldi.

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Aksaray polis okulunda korkutan kaza 2 yaralı - Sayfa 3

Yaşar Keleş, tabancasına sıkışan mermiyi çıkartmak için 'doldur-boşalt' yaptı.

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Aksaray polis okulunda korkutan kaza 2 yaralı - Sayfa 4

Bu sırada tabanca ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, Keleş'in parmağına isabet edip, yanındaki teknisyen Faik Durmaz'ın sırtına saplandı.

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