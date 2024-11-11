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Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde dirgenli saldırı! 4 çalışan yaralandı

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Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde dirgenli saldırı! 4 çalışan yaralandı

Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne muayene için gelen bir kişinin dirgen ile saldırdığı 3'ü güvenlik görevlisi 4 çalışan yaralandı.

Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde dirgenli saldırı! 4 çalışan yaralandı

Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne gelerek diş muayenesi olan Şevket Y, henüz belirlenemeyen nedenle personelle tartıştı.

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Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde dirgenli saldırı! 4 çalışan yaralandı

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Şevket Y, otoparka bıraktığı dirgeni alarak tekrar hastaneye girdi. Şevket Y, güvenlik görevlileri Leyla S, Mehmet Ü. ve Mustafa Y'yi dirgenle yaraladı, temizlik görevlisi Cem A'yı da darbetti.

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Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde dirgenli saldırı! 4 çalışan yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde dirgenli saldırı! 4 çalışan yaralandı

Polis, Şevket Y'yi gözaltına aldı.

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