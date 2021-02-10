Akrep'in yıldızı Bestemsu Özdemir tartışmanın fitilini ateşledi 'Ergen kitleye...'

Demet Akbağ'ın başrolünde olduğu Akrep dizisi Star TV'nin yüzünü güldüren bir yapım oldu. Dizideki başarılı oyunculuklar da dikkat çekti. Bestemsu Özdemir de dizinin yıldız ismi oldu. Özdemir, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda cilt bakımından çıkarken görüntülendi.