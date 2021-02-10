Akrep'in yıldızı Bestemsu Özdemir tartışmanın fitilini ateşledi 'Ergen kitleye...'
Star TV'deki akrep dizisinin yıldızı Bestemsu Özdemir, Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Kısa sohbeti esnasında bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Demet Akbağ'ın başrolünde olduğu Akrep dizisi Star TV'nin yüzünü güldüren bir yapım oldu. Dizideki başarılı oyunculuklar da dikkat çekti. Bestemsu Özdemir de dizinin yıldız ismi oldu. Özdemir, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda cilt bakımından çıkarken görüntülendi.
Güzel oyuncu basın muhabirleriyle kısa bir sohbet etti. Fazla takipçisi olan isimlerin projelerde daha rahat yer bulduğu konusu hakkında açıklamalarda bulunan Özdemir, olay sözlere imza attı.
Özdemir, genç sosyal medya kullanıcılarını kızdıracak şu sözleri söyledi:
''Birinin bin takipçisi vardır ama iyi sanatçıdır, ergen kitleye hitap etmiyordur. Bu onun iyi bir oyuncu olmadığı anlamına gelmiyor.''
''Instagram başka bir dünya, oyunculuğu onunla kıyaslamak üzücü... Milyonlarca takipçisi olanın televizyonda karşılık bulmadığını bir sürü projede gördük.''