Akrep zehri koronavirüse karşı koruyabilir mi? Bilim insanlarından sıra dışı ilaç
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu aşarken bilim insanlarından ölümcül hastalığa karşı sıra dışı bir araştırma geldi. Mısır çöllerinde yaşayan akrebin zehrini kullanan araştırmacılar koronavirüsün insan hücrelerine girmesini engelleyen bir ilaç geliştirdiklerini duyurdu. Uzmanlar akrep zehrinin virüslere karşı çok güçlü koruyucular içerdiğini ve çalışmalarının yeni bir dönüm noktasına işaret ettiğini belirtti.
MISIR ve İngiltere'den bilim insanları Mısır çölünde yetişen akreplerin zehrini kullanarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilacı geliştirmeye çalışıyor. Araştırma, Süveyş Kanalı Üniversitesi ile Aberdeen Üniversitesi tarafından yürütülüyor. İki üniversite projeyi yakın zamanda web sitelerinde yayınladıkları bir makaleyle duyurdu.
Yapılan açıklamada şunlar denildi:
"Akrepler 400 milyon yıldan fazla bir süredir var olan dünyadaki en eski hayvanlardan biridir. Zehirleri birçok ülkede, özellikle Çin ve Hindistan'da, antik çağlardan beri geleneksel tedavilerde kullanılmaktadır. Akrep zehirleri birçoğu çok güçlü nörotoksinler olan biyolojik olarak aktif peptitlerin bir kokteylini içerirken birçoğu güçlü antibakteriyel ve antiviral aktiviteler göstermiştir."
Süveyş Kanalı Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölümünde moleküler toksinoloji ve fizyoloji profesörü olan Prof. Dr. Mohamed Abdel-Rahman, "Akrep zehirleri henüz tam olarak araştırılmamıştır. Yani alışılmışın dışında bir yeni ilaç kaynağı bulabiliriz" diye konuştu.
Bununla birlikte araştırmacılar Mısır çölünden farklı akrep türleri toplayarak işe başladı. Karanlıkta akrepleri bulmak için ultraviyole ışık kullandılar.