Akrep zehri koronavirüse karşı koruyabilir mi? Bilim insanlarından sıra dışı ilaç

Yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Akrepler 400 milyon yıldan fazla bir süredir var olan dünyadaki en eski hayvanlardan biridir. Zehirleri birçok ülkede, özellikle Çin ve Hindistan'da, antik çağlardan beri geleneksel tedavilerde kullanılmaktadır. Akrep zehirleri birçoğu çok güçlü nörotoksinler olan biyolojik olarak aktif peptitlerin bir kokteylini içerirken birçoğu güçlü antibakteriyel ve antiviral aktiviteler göstermiştir."