Akrep Nalan'ın vasiyeti ortaya çıktı Akrep Nalan Fisun Açıl mirasını kime bağışladı
BODRUM'daki evinde geçirdiği solunum yetersizliği nedeniyle hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın vasiyeti... Akrep Nalan olarak tanınan Füsun Nalan Açın'ın mirasını kime bıraktığı da ortaya çıktı.
Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra Hayat Bilgisi dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Akrep Nalan olarak tanınan Füsun Nalan Açın, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele etmesinin ardından dün sabah hayatını kaybetti. Müzisyen ve oyuncu Akrep Nalan lakaplı Füsun Nalan Açın'ın mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı.
Şarkılarıyla ve oyunculuğuyla başarılı işlere imza atan Akrep Nalan Bodrum'da hayatını kaybetti. Akrep Nalan'ın ölüm haberi sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılan Akrep Nalan'ın ölüm nedeni nefes darlığına bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği olarak belirtildi. Bir süredir ekranlardan uzak olan Akrep Nalan'ın ölüm haberini ise menajeri Özgür Aras, sosyal medya hesabından duyurdu.
Ani ölümüyle sevenlerini yasan boğan sanatçının, mirasıyla ilgili bir detay ortaya çıktı.
Taziye paylaşımlarında dikkat çeken detay: 67 yaşında hayata gözlerini yuman Akrep Nalan'ın adı kısa sürede Twitter'da gündem oldu ve binlerce kullanıcı taziye paylaşımları yaptı.