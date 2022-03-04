Akrep Nalan'ın ölmeden önceki son paylaşımı... Ölümünü hissetmiş: Geliyor gelmekte olan!
Akrep Nalan'ın ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan; 'Akrep Nalan' olarak tanınan Füsun Nalan Açın'ın sosyal medyada yaptığı son paylaşımı ortaya çıktı.
Usta oyuncu ve şarkıcı Akrep Nalan'ın ölümü sanat camiasını ve sevenlerini yıktı. Bir süredir ciddi hastalıklarla ve sağlık sorunlarıyla mücadele eden 67 yaşındaki Akrep Nalan, bir dönem hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Vefatının ardından Akrep Nalan'ın sosyal medyadaki son paylaşımı yeniden gündeme geldi. 'Akrep Nalan' lakabıyla ünlenen Füsun Nalan Açın'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda çektiği rahatsızlıklar ve acıları tek tek anlattığı, 'Geliyor gelmekte olan' diyerek ölümünün yaklaştığını hissettiği ortaya çıktı.
Şarkılarıyla ve oyunculuğuyla başarılı işlere imza atan Akrep Nalan Bodrum'daki evinde hayatını kaybetti. Akrep Nalan'ın ölüm haberi sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.
Ölüm haberini menajeri duyurdu: Geçtiğimiz aylarda geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılan Akrep Nalan'ın ölüm haberini ise menajeri Özgür Aras, sosyal medya hesabından duyurdu.
Öte yandan, Akrep Nalan'ın ölüm haberinin ardından, sosyal medyada geçtiğimiz gün sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşım gündem oldu.