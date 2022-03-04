Akrep Nalan'ın ölmeden önceki son paylaşımı... Ölümünü hissetmiş: Geliyor gelmekte olan!

Usta oyuncu ve şarkıcı Akrep Nalan'ın ölümü sanat camiasını ve sevenlerini yıktı. Bir süredir ciddi hastalıklarla ve sağlık sorunlarıyla mücadele eden 67 yaşındaki Akrep Nalan, bir dönem hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Vefatının ardından Akrep Nalan'ın sosyal medyadaki son paylaşımı yeniden gündeme geldi. 'Akrep Nalan' lakabıyla ünlenen Füsun Nalan Açın'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda çektiği rahatsızlıklar ve acıları tek tek anlattığı, 'Geliyor gelmekte olan' diyerek ölümünün yaklaştığını hissettiği ortaya çıktı.