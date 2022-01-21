Akrep Nalan'dan Sezen Aksu'ya 'yetmez ama evet' mesajı 'Adem ile Havva' tartışmasına girdi!

BODRUM'da yaşayan sanatçı Akrep Nalan, kişisel sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda 5 yıl önce yazdığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısındaki 'Cahil Adem ile Havva' şarkı sözleri nedeniyle tepki alan Sezen Aksu'ya destek verdi ancsak sitemi desteğinin önğne geçti. Akrep Nalan, Sezen Aksu'nun 2yetmez ama evet' duruşunu hatırlatarak "O günlerde evet diyordun, bugün seni lekelilerin koruyacağını nereden bilecektin" dedi.