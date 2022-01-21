Akrep Nalan'dan Sezen Aksu'ya 'yetmez ama evet' mesajı 'Adem ile Havva' tartışmasına girdi!
Akrep Nalan, Sezen Aksu'nun 'cahil Adem ile Havva' şarkısına gelen tepkilere karşı Minik Serçe'nin yanında oldu ancak Aksu'yu, yıllar önceki 'yetmez ama evet' duruşu üzerinden yerden yere vurdu!
BODRUM'da yaşayan sanatçı Akrep Nalan, kişisel sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda 5 yıl önce yazdığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısındaki 'Cahil Adem ile Havva' şarkı sözleri nedeniyle tepki alan Sezen Aksu'ya destek verdi ancsak sitemi desteğinin önğne geçti. Akrep Nalan, Sezen Aksu'nun 2yetmez ama evet' duruşunu hatırlatarak "O günlerde evet diyordun, bugün seni lekelilerin koruyacağını nereden bilecektin" dedi.
Akrep Nalan olarak tanınan Nalan Açın, 5 yıl önce yazdığı şarkı sözleri nedeniyle günlerdir gündeme oturan Sezen Aksu’ya seslendi.
"Bugün seni o lekelilerin koruyacağını nereden bilecektin”
Akrep Nalan, kişisel Facebook hesabından yaptığı paylaşımda “Ah Sezen Aksu. 2010 referandumunda yüksek sesle ‘Evet’ diyeceğini ifade ederken, bizim gibi ‘Hayır’ diyenlere, ‘İki cihanda da lekelisiniz’ derken bugün seni o lekelilerin koruyacağını nereden bilecektin” diye yazdı.
Akrep Nalan bu paylaşımın ardından Twitter'da TT oldu.