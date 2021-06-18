Akrep final yaptı Survivor Şef Akademi Güldür Güldür reytinglerde hüsrana uğradı

Başrollerini Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim ve Beril Pozam'ın paylaştığı Akrep dizisi, 17 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelen olan 26. bölümüyle final yaptı. İlk bölümüyle 11 Aralık 2020'de yayınlanan dizi ekran macerasını sonlandırdı. Final bölümüyle de Akrep ilk 10'a giremedi.