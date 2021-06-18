Akrep final yaptı Survivor Şef Akademi Güldür Güldür reytinglerde hüsrana uğradı
17 Haziran 2021'in reyting sonuçları Akrep, Survivor, Şef Akademi ve Güldür Güldür Show'u hüsrana uğrattı.
Başrollerini Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim ve Beril Pozam'ın paylaştığı Akrep dizisi, 17 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelen olan 26. bölümüyle final yaptı. İlk bölümüyle 11 Aralık 2020'de yayınlanan dizi ekran macerasını sonlandırdı. Final bölümüyle de Akrep ilk 10'a giremedi.
Cumartesi akşamı yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın final yapmasıyla boşalan yayın akışına yeni bölümleriyle dahil olan Güldür Güldür Show reytinglerde ilk 10'da kendine yer bulamadı.
Ayhan Sicimoğlu, Arda Türkmen ve Ali Ronay'ın jüri koltuğunda oturduğu, sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği Fox TV'nin yeni programı Şef Akademi reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Survivor'da heyecan dolu geçen konseyin ardından oylama sonuçları belli oldu ve eleme adayları arasından hangi ismin adaya veda edeceği açıklandı. Acun'ın açıklamasının ardından duygusal anlar yaşanan Survivor reytinglerde hüsrana uğradı.
İşte perşembe günü reytingleri...