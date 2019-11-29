Akrep cinsellik uyumu kadın ve erkek
Akrep burcu cinsellik uyumu kadın ve erkek için detaylarıyla haberimizde. Cinsellikte en aktif burç olan Akrep burcu cinsel olarak Boğa, Başak, Akrep, Kova, Yengeç ile uyumludur. Peki Akrep-Koç, Akrep-Boğa, Akrep-İkizler, Akrep-Yengeç, Akrep-Aslan, Akrep-Başak, Akrep-Terazi, Akrep-Akrep, Akrep-Yay, Akrep-Oğlak, Akrep-Kova, Akrep-Balık cinsellik uyumu tablosu ne diyor, Akrep erkeği ve Akrep kadını cinsellikte ne ister, nasıl davranır?
Akrep cinsellik uyumu burç burç detaylarıyla haberimizde. Akrep erkeği ve Akrep kadını cinsellikte ne ister, Akrep kadını ve erkeğinin aşk ve cinsel hayattaki davranışları nasıldır sorularının yanıtları ile Akrep-Koç, Akrep-Boğa, Akrep-İkizler, Akrep-Yengeç, Akrep-Aslan, Akrep-Başak, Akrep-Terazi, Akrep-Akrep, Akrep-Yay, Akrep-Oğlak, Akrep-Kova, Akrep-Balık cinsellik uyumu tablosunun detayları kadın ve erkekler için cinsellik uyumu farklarının detayları haberimizde.Akrep burcu cinsellik konusunda en aktif burçlardandır. Duygusal bir yapısı vardır ve bunu seks hayatına da yansıtır. Fiziksel açıdan oldukça etkileyici olan Akrep burcu insanı, seks hayatında da bu özelliğini kullanır. Aşık olmadan cinsel birliktelik yaşamak istemez. Hayatını ve duygularını tamamıyla açabildiği insanla seks yapmayı tercih ederler. Partnerinin cinsel hayatında her yönden ona güvenmesini ister. Akrep burcu insanı sekste sınır tanımaz, mutlu olmak ve mutlu etmek için her şeyi yapar. İşte Akrep burcu cinsellik uyumunu diğer burçlarla ilişkisinin detayları...
Akrep ve Koç cinsellik uyumu kadın erkek: Aralarındaki çekim gücü yüksek olmasına rağmen Akrep’le Koç’un geçinmesi biraz zordur. Çünkü Akrep çok kıskançtır ve Koç’u havai bulur. Her ikisi de ” Ben ” der. Aralarında benlik çatışması olur. Ne var ki bu ikilinin cinsel çekimi olağanüstü güçlüdür. Yatakta yorulmak bilmezler. İkisi de ateşli ve tutkuludur. Ancak ilişkileri uzun vadeli olmaz.
Akrep ve Boğa cinsellik uyumu kadın erkek: Akrep cinsellikte süperdir. Boğa da beraberlikte en önemli faktörün seks olduğuna inanır. İkilinin hükmetmeyi sever. Her ikisi de tembeldir. İlişkilerinde kişilik çatışmaları yaşanır. Kendi aralarında bir çözüm yolu bulurlarsa ilişki yürür. Cinsellikleri gerçekten imrenilecek derecede uyumludur.
Akrep ve İkizler cinsellik uyumu kadın erkek: Akrep’in sabitliği ile İkizler’in değişkenliği çatışır. İkizler, Akrep’e her şeyi hafife alıyormuş gibi gelir. İkizler’in topluluk içinde kendisini ön planda tutan hareketlere girişmesini, Akrep hiç hoşlanmaz ve bunu normal karşılamaz. Çünkü kıskançtır. Bütün bunlara rağmen bu ikili cinsel bakımdan uyumludur. Biraz inişli çıkışlı olmalarına rağmen seks ilişkileri iyidir.